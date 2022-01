Impact vulkaanuitbarsting bij Tonga nog onduidelijk: "Mensen kunnen niet beschrijven wat ze hoorden en meemaakten"

Het dringendste probleem lijkt voorlopig het drinkwater. "Wat we horen is dat er as in de voorraden drinkwater terecht is gekomen", zegt Tuihalangingie. Op Tonga hangt nog altijd een dikke aswolk na de uitbarsting. "De meeste inwoners zijn afhankelijk van regenwater en dat is vervuild door de aswolk. Mondmaskers zijn wellicht ook nodig, want de as is giftig voor wie ze inademt."