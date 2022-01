Jeugdverblijven Sint-Niklaas vragen dringend steun van de stad: "We vallen door de mazen van het net"

"Als we weer open mogen, ziet het ernaar uit dat die heropstart niet goed genoeg kan verlopen, als er geen extra middelen komen", vervolgt Van Bellingen. "Want we hadden wel reserves, maar die zijn al redelijk geslonken. We vragen dat de stad ons steunt, zoals dat ook in Gent gebeurt. Want tenslotte zijn we wel een belangrijke economische factor. We zijn een hotspot als het op jeugdverblijfcentra aankomt. Er zijn er niet minder dan 17 in Sint-Niklaas, en die vertegenwoordigen zowat 30 procent van al het toerisme in de stad. We vinden het dan ook niet meer dan normaal dat de stad die sector steunt."

Sint-Niklaas bekijkt deze week of en hoe het de jeugdverblijven kan steunen.