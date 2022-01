Kunstenaar Koen Vanmechelen mag zijn werk tonen in Firenze, naast Caravaggio: "Feestje in mijn hoofd"

Vanmechelen oogt trots en tevreden wanneer hij voor het eerst de expo mag tonen. Tot het laatste moment vroeg het museum geheimhouding: "dit zorgt voor een feestje in mijn hoofd, natuurlijk. Tijdens de pandemie heb ik mij 2 jaar lang verdiept in het maken van werken in marmer en glas. Eike Schmidt, de directeur van het Uffizi, heeft deze werken in Venetië gezien en wilde ze hier tonen. Dit is het resultaat van 30 jaar kunstenaarschap, een soort erkenning die je nooit verwacht. Daar komt nog eens bij dat een zelfportret in de collectie van het Uffizi blijft. Dat doet denken dat je bestaat."