Landbouwers in de buurt van 3M-fabriek krijgen compensatie voor impact PFAS-maatregelen

Fruitboer Frans Verhelst heeft zijn appel- en perenbomen vlakbij de 3M-fabriek staan en verkocht zo'n 90 procent minder in zijn buurtwinkel. Hij ziet de tegemoetkoming dan ook graag komen. "Dit is het eerste lichtpunt in vele maanden. Het helpt misschien om onze buurtwinkel toch open te houden", zegt Verhelst.

Toch zal de vergoeding niet volstaan om alle schade ongedaan te maken, meent de landbouwer. "We zijn veel harder getroffen dan we eerst hadden ingeschat. Telkens wanneer de vervuiling in het nieuws komt, keldert onze omzet van de ene dag op de andere. En dat terwijl ons fruit meermaals is gecontroleerd en goedgekeurd. Het gaat ook veel verder dan onze producten alleen, want onze gronden zijn ook vervuild. Ik weet niet hoe men dat ooit gaat kunnen vergoeden."