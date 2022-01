Lien en Ilse, twee zussen uit De Pinte, poetsen op plaatsen waar doden vielen

“We zijn altijd heel gefascineerd geweest door het beroep van begrafenisondernemer,” zegt Lien Claeys aan Radio 2 Oost-Vlaanderen. “Toen we eraan dachten om van job te veranderen zei iemand me als grap: de auto heb je al!” Lien rijdt met een witte Amerikaanse Buick Roadmaster. “In Amerika was dat een lijkwagen. Toen ik hem kocht, was het mij niet om de lijkwagen te doen, maar om de auto. In het begin was dat wel een beetje luguber. Je weet niet wat of wie er allemaal heeft in gelegen. Achter mijn dashboard heb ik ook nog een akte van overlijden gevonden en dan is dat wel eventjes van ‘oh oh’.”