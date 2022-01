Het aantal bevestigde coronabesmettingen in China is opgelopen tot het hoogste aantal sinds maart 2020, en dat op drie weken voor de start van de Winterspelen in Peking. De Chinese autoriteiten proberen al enkele weken koste wat het kost de verspreiding van de omikronvariant in te dijken. Er werden vandaag 223 nieuwe gevallen gemeld.

In de provincie Henan, waar een gedeeltelijke lockdown geldt en er massaal getest wordt bij miljoenen inwoners, zijn 68 gevallen opgespoord. De autoriteiten in Zhuhai, op de grens met Macau, hebben de bevolking gevraagd om de stad niet te verlaten nadat een handvol omikrongevallen werd ontdekt. Vanaf vandaag wordt de hele stad getest en zijn de scholen gesloten. In de noordelijke stad Xi'an lijkt de pandemie op de terugweg, na bijna een maand lockdown.



Atleten en hun entourage zijn in aanloop naar de Winterspelen al aan het aankomen in Peking. Zij komen meteen terecht in een streng gecontroleerde bubbel die hen volledig scheidt van de rest van de bevolking.