Marc Van Ranst blust brand in Gent in teken van coronapandemie: "Er moeten zoveel als mogelijk mensen gevaccineerd worden"

Van Ranst zijn boodschap is duidelijk: "Het is moeilijk om een pandemie te blussen wanneer een reservoir nog in brand blijft. Wij hebben ongeveer 10 miljard vaccins gegeven wereldwijd. Dat is heel veel. Van de hele wereldbevolking is nu ongeveer 60 procent gevaccineerd met minstens 1 dosis. Maar in ontwikkelingslanden geraken we nog niet aan de 10 procent."