Mysterieuze verdwijning in Vilvoorde: politie staat voor compleet raadsel 

Een zoekactie in het kanaal gebeurt voorlopig niet, omdat er geen aanwijzingen zijn. Het onderzoek blijft wel nog open. Ook de Cel Vermiste Personen is op de hoogte. Als zij op een gegeven moment iemand aantreffen die aan een aantal criteria voldoet, kunnen ze dat mogelijk aan deze zaak linken. Wie alsnog informatie heeft over deze verdwijning, kan contact opnemen via het gratis nummer 0800/30 300 of contact opnemen met de speurders via het mailadres opsporingen@politie.be.eu.