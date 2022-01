Natuurpunt sluit voor het tweede jaar op rij af met record aantal leden: "Voldoende groen in je omgeving belangrijk sinds corona"

Het ledenaantal zit al jaren in de lift bij Natuurpunt, maar de jongste twee jaar gaan de cijfers met rasse schreden vooruit. Blijkbaar speelt het wandelen en fietsen in de natuur in coronatijden een belangrijke rol. In Limburg heeft Natuurpunt 10.364 leden, dat aantal ligt lager dan in de andere Vlaamse provincies, maar het is hier wel het sterkst gegroeid, met zo'n 10 procent.