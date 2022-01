Wie verraadde Anne Frank tijdens de Tweede Wereldoorlog en waarom? Nieuw onderzoek wijst in richting van Joodse notaris

Wie zijn Anne en Otto Frank ?



Anne Frank is wereldberoemd geworden met het dagboek "Het achterhuis" dat ze schreef toen ze tijdens Wereldoorlog II samen met haar familie ondergedoken leefde in het Achterhuis aan de Prinsengracht in Amsterdam. De ingang naar hun woonruimtes zat verscholen achter een boekenkast.



Op 4 augustus 1944 werd de familie Frank ontdekt. Ze werden daarna gedeporteerd naar het concentratiekamp Auschwitz-Birkenau. Anne stierf in februari 1945 aan tyfus in het concentratiekamp Bergen-Belsen. Ze was 15 jaar.

Haar dagboek werd na haar dood gepubliceerd, het is een van de meest gelezen boeken ter wereld. Anne Frank is een symbool geworden voor de Holocaust, de systematische vervolging en genocide van 6 miljoen Joden tijdens WO II. Vader Otto was het enige lid van het gezin dat WO II overleefde, hij stierf in 1980.