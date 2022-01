Grote plannen voor nieuwbouw gemeenschapscentrum in Sint-Joris-Winge: "Buren kunnen huis inruilen om mee te doen"

Het is de bedoeling dat het nieuwe project een combinatie wordt van een uitgebreid gemeenschapscentrum én appartementen. In de kelderverdiepingen en het gelijkvloers kunnen allerlei dienstverleningen onderdak vinden. Denk maar aan de bibliotheek, kinderopvang of extra klaslokalen.

Het opvallendste aan de nieuwe plannen van het gemeentebestuur is de manier waarop ze de rechtstreekse buren van het gemeenschapscentrum wilt betrekken bij het project. "Wij gaan sowieso nieuw bouwen en we geven de eigenaar in de buurt de kans om mee te doen. Nu zijn dat vaak rijtjeshuizen met lange tuinen. Die tuinen zouden beter bebouwd kunnen worden zonder dat er daardoor in totaal minder open ruimte is", vindt Beeken. Mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen hun grond of huis dus op die manier inruilen voor een bepaald bedrag of voor een stuk van het nieuwbouwproject. "Maar het is natuurlijk geen verplichting. Wie niet wil meedoen, gaan we zeker niet onteigenen", stelt de burgemeester gerust.