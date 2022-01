Meer goederenvervoer tussen haven Zeebrugge en Antwerpen: "Willen vrachtwagens van de weg halen"

De komende 4 jaar zal de Vlaamse regering 12,5 miljoen euro vrijmaken om extra verbindingen voor de binnenvaart tussen Antwerpen en Zeebrugge te voorzien. De havenbedrijven Port of Antwerp, North Sea Port Flanders en de Port of Zeebrugge leggen 1,8 miljoen euro bij. Dat maakt minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) bekend. Het gaat om een tijdelijke financiële ondersteuning om de kosten van de nieuwe verbindingen te dekken. Daarmee willen ze het vervoer van goederen via binnenvaart tussen de havens stimuleren, meer vrachtwagens van de weg halen en de uitstoot van emissies en fijnstof verminderen.

"Een heel belangrijke investering voor de haven van Zeebrugge", zegt Tom Hautekiet, topman van de haven van Zeebrugge. "Eén van de belangrijkste dingen voor de haven van Zeebrugge is dat er nu ook speciale schepen zullen ingezet worden, die vanuit Brugge over zee zullen varen richting Westerschelde naar Antwerpen. Daarop kunnen meer volumes vanuit het binnenland, zoals vanuit Limburg, Brussel en zelfs Nederland vervoerd worden via Antwerpen naar onze haven."