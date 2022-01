Noorse massamoordenaar Anders Breivik vraagt vervroegde vrijlating aan

Sinds zijn veroordeling heeft Breivik nooit spijt betuigd van zijn daden. "Ik zie geen grote veranderingen in Breiviks gedrag", zegt de psychiater die Breivik al tien jaar opvolgt. "Om vervroegd te worden vrijgelaten, moet de gevangene in principe spijt betuigen, en tonen dat hij of zij begrijpt dat zulke acties niet herhaald kunnen worden." Het betuigen van spijt is, volgens de advocaat van Breivik, niet nodig. "Volgens de wet is hij niet verplicht om spijt te hebben", zegt hij. "Dus dat is geen juridisch punt. Wel juridisch van belang is of hij nog een gevaar vormt voor de samenleving."