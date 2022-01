Steeds meer ongezonde voeding in schoolomgeving leidt tot overgewicht bij kinderen tot 12 jaar

Wat we eten berust niet enkel op onze individuele keuzes, maar wordt in sterke mate beïnvloed door onze leefomgeving. De context waarbinnen we onze voedingskeuzes maken, noemen we de voedselomgeving. In opdracht van het Agentschap Zorg & Gezondheid bracht Sciensano tussen 2008 en 2020 die voedselomgeving in kaart voor meer dan 3.000 basisscholen en bijna 1.200 secundaire scholen.