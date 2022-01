Opnieuw klassen gesloten door corona in Vlaams-Brabant

In basisschool De Ark in Kessel-Lo bij Leuven zijn zes klassen dicht. Ze schakelen er over op afstandsonderwijs. In 14 andere klassen zijn er ook besmettingen vastgesteld, maar die blijven voorlopig nog wel les krijgen. Maar niet alleen in het lager onderwijs neemt het aantal besmettingen toe. Dat is ook het geval in secundaire scholen. Onder meer in het Atheneum van Koekelberg is één op zes leerlingen en ook leerkrachten afwezig.

"Daarom volgen de leerlingen in de tweede en derde graad vanaf vandaag deeltijds afstandsonderwijs", zegt directeur Pieter Buggenhout. "Dat betekent dat de leerlingen vanaf vandaag zowel maandag, woensdag en vrijdag niet op school zijn, maar de lessen van thuis volgen. We nemen deze maatregel omdat veel leerkrachten ook kleine kindjes hebben die nog niet gevaccineerd zijn en die zo wel afstandslessen kunnen geven, ook aan leerlingen die thuis in quarantaine of isolatie zitten. De leerlingen van de eerste graad komen deze week wel nog naar de school en schakelen pas volgende week over op afstandsonderwijs", zegt de directeur nog.