Nieuwe manier van opruimen van begraafplaats na Allerheiligen maakt afvalberg flink wat kleiner

De eerste stap was het grondig sorteren van groenafval, plastic potten en steekschuim. Daarbij kon de stad rekenen op de hulp van Leuvenaar Karina Vanderwegen. Zij bood vrijwillig haar hulp aan toen ze hoorde over het proefproject. "Mijn moeder ligt begraven op Diestseveld en ik kom haar iedere week bezoeken. Ik had me al vaker afgevraagd hoe ik de bloemen mee kon helpen opruimen", legt Karina uit. "Toen ik hoorde over het proefproject, bood ik dan ook aan om te helpen. Ik verwijderde op Diestseveld de verwelkte bloemstukjes en sorteerde het steekschuim. In het begin was het even zoeken maar eens ik wist hoe het moet, ging het heel vlot." Ook Wonen en Werken, een sociale economiepartner die mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt, zette zijn schouders onder de opruim en ging aan de slag op de Stadsbegraafplaats en De Jacht.

