Palestijnse familie verschanst zich met gasflessen uit protest tegen uitzetting uit hun woning in Jeruzalem

Begin vorig jaar breidde dat conflict uit tot een open oorlog tussen Israël en de radicale islamitische Palestijnse groep Hamas in de Gazastrook. Aan de basis ligt het onduidelijke eigendomsrecht over gronden en huizen in Sheikh Jarrah. Na de eerste oorlog tussen Israël en de Arabische staten in 1948 werden enkele Joodse eigenaars verjaagd en kwamen zich hier Palestijnen vestigen die verdreven waren uit stadswijken in Jeruzalem die door Israël waren veroverd. In 1967 werd Oost-Jeruzalem ook veroverd door Israël en later geannexeerd.

Joodse nationalisten betwisten nu het eigendomsrecht van de Palestijnse families die al generaties in Sheikh Jarrah wonen. Omgekeerd zeggen de Palestijnen dat ze geen recht hebben om terug te keren naar hun huizen die ze in West- (Israëlisch) Jeruzalem verloren hebben. De zaak kwam eerder voor Israëlische rechtbanken die de Palestijnen veelal in het ongelijk stelden. Vorig jaar besliste het Israëlische Hooggerechtshof dat een aantal Palestijnse families in Sheikh Jarrah mochten blijven wonen als ze tenminste het eigendomsrecht zouden opgeven en voortaan een kleine huur zouden betalen. Dat "Salomonsoordeel" ondergraaft dan wel de Palestijnse claims op Oost-Jeruzalem dat door de Palestijnen beschouwd wordt als de hoofdstad van hun toekomstige staat.