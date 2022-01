Wie herkent de juwelendief uit Oostende?

Tussen 16 en 29 juli 2020 werden er verschillende mensen beroofd van hun juwelen in de Torhoutsesteenweg in Oostende. De dader trok die met geweld van hun lichaam. De politie en het parket verspreiden nu een opsporingsbericht met camerabeelden van de dader van deze onopgeloste reeks diefstallen met geweld. De politie kon hem nog niet identificeren op basis van de beelden.

De verdachte is tussen 1,70 en 1,80 meter groot en normaal gebouwd. Hij werd gezien in een lange beige broek, een donkergrijs T-shirt en een pet met een wit logo. Hij had een donkere draagtas en een grijze fiets bij. Wie de dader herkent of meer informatie heeft, kan het gratis nummer 0800/30.3000 bellen of het tipformulier op de website van de federale politie invullen.