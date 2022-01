Primeur in Leuven: school gaat nauw samenwerken met kinderopvang om overgang vlotter te laten verlopen

Die overgang verloopt niet altijd even vlot, gaat Moïs verder: “Een kinderdagverblijf is veel kleiner dan een school. Ze zitten in een beperkte groep, worden heel erg begeleid, zoals bij eetmomenten, of bij zindelijkheidstraining. Als ze dan op twee en half jaar op de school toekomen, hebben we de expertise nodig van onze partners om daar op verder te bouwen. Zo kunnen we raad vragen over slaapmomenten, misschien kunnen we een slaapklasje inrichten als de kindjes dat nog nodig hebben. Of moeten we warm eten voorzien, zoals in de crèche. Dat kan nu al op school, maar met de buurtwerking zouden we dan kunnen zien of dit gratis kan of goedkoper. Zodat we de gewoontes van de kinderen kunnen behouden en de overgang minder bruusk is”.

Het pioniersproject loopt de komende drie jaren en krijgt hiervoor een subsidie van 135.000 euro.