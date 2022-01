Ramen van Hasseltse rechtbank na 10 jaar voor het eerst schoongemaakt

"De meeste ramen kunnen we vanop de roosters wassen. Daar gaan we het glas met een schuurspons te lijf. Zo hardnekkig is het vuil" weet Dave. "Op plaatsen waar we moeilijker aan kunnen, gebruiken we telescopische stelen. Die gaan tot 18 meter hoog. Er loopt heet gezuiverd water door dat tot in de kleinste poriën van het glas dringt en alle vuil meeneemt. Op heel grote hoogte werken we vanuit de gondel."