Roberta Metsola is nieuwe voorzitter Europees Parlement: de jongste ooit en eerste Europese topfunctie voor Malta

Roberta Metsola werd als Roberta Tedesco Triccas geboren in St. Julian's op Malta, de kleinste lidstaat van de Europese Unie. Metsola is de naam van haar Finse man, Ukko Metsola, met wie ze in 2005 trouwde. Ook hij zat enige tijd in het Europees Parlement, maar heeft de politiek intussen verlaten. In 2009 waren ze het eerste echtpaar uit twee verschillende lidstaten die deelnamen aan de Europese verkiezingen. Beide maakten deel uit van de EVP, de fractie waartoe ook CD&V behoort.