Royals op zondag - Noren leren jarige Ingrid Alexandra kennen in tv-interview, en een Spaanse scheiding in de maak?

Waar ze minder naar uitkijkt, is de verhoogde media-aandacht. De prinses zit niet (meer) op sociale media, maar zegt wel te lezen wat er over haar geschreven wordt. "Het is onmogelijk om je af te schermen", vindt ze.



Heeft ze een liefje? "Dat maakt deel uit van mijn privéleven, ik plan daar niet veel over te zeggen", is de niet mis te verstane boodschap voor de pers over haar liefdesleven. Als royal is ze best vrij beperkt in keuzes. Op de vraag of ze mag op straat komen om te betogen, antwoordt de prinses diplomatisch met de glimlach. "Ik mag dat niet van papa. Waarom? Dat moet je aan hem vragen."