Schermutselingen in Brugge: jongeman bedreigt meisje met een mes en verstopt zich daarna in eigen huis

Een gewapende jongeman hield zich even schuil in een woning in Assebroek, bij Brugge. Vlak voordien had hij op straat een meisje bedreigd. De politie kwam meteen ter plaatse met verschillende patrouilles en sloot de straat volledig af. De jongeman bleek met zijn mes in zijn eigen woning te zijn gevlucht en wou eerst niet naar buiten komen. Het meisje dat bedreigd werd, zou ongedeerd zijn.