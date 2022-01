Sloop van stationsgebouw Mechelen gestart: "Enkele waardevolle elementen zullen plekje krijgen in nieuwe gebouw"

"We hebben ook zo veel mogelijk van het oude station op beeld vastgelegd om te bewaren voor het nageslacht. Maar het gebouw zelf bewaren was echt geen optie want het huidige station is helemaal gedateerd, het voldoet niet meer aan de comforteisen van de 21ste eeuw. De mensen in de lokettenzaal moesten daar bijna met hun paraplu gaan zitten. We gaan dus een compleet nieuw stationsgebouw bouwen", aldus Van Camp.