Station Brussel-Noord ontruimd na gaslek op werf

Aanvankelijk werd het Noordstation niet ontruimd, maar die beslissing is later bijgestuurd. Iedereen kreeg het bevel om het station te verlaten. Ook het openbaar vervoer ondervindt hinder van het incident. De Lijn meldt dat alle lijnen, in beide richtingen, naar Brussel en Ninove verstoord zijn vanwege dat gaslek. De bussen worden omgeleid via de Albert II-laan. Bij de MIVB zijn de tramlijnen 3, 4, 25 en 55 onderbroken - voor lijn 3 is dat tussen Jules de Trooz en Lemonnier, voor lijn 4 tussen Noordstation en Lemonnier en voor lijnen 25 en 55 tussen Rogier en Liedts.