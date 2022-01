Stoomtrein Maldegem-Eeklo rijdt voortaan over volledig vernieuwde sporen

De stoomtrein in Maldegem is een attractie in het Meetjesland. De trein rijdt tussen mei en september elke zon- en feestdag. In de schoolvakantie kan je ook op woensdagen een ritje maken. Het Stoomcentrum Maldegem noemt de spoorlijn 'het langste monument'. Maar dat monument was aan vernieuwing toe. De houten dwarsliggers op de spoorlijn zijn nu vervangen door ijzeren exemplaren. Daar is 20 jaar aan gewerkt.