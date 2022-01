Stormloop voor opleidingen batterijspecialist en installateur: "Op één uur waren alle data volzet"

“We hebben een standaard lopende opleiding. In september is al een vijfde groep opgestart, en daarnaast hebben we ook nog partnerships. Zo geven wij opleidingen voor Huawei in de Benelux. De eerste data zijn vorige week uit verstuurd en op één uur tijd was alles al volzet.”

Er zullen dus te weinig geschoolde mensen zijn om zo’n thuisbatterij te plaatsen: “We gaan een inhaalbeweging moeten doen om de elektrotechniekers bij te scholen ”, gaat Swerts verder. “Het gaat niet Alleen over thuisbatterijen, maar ook over laadpalen. En de communicatie tussen de systemen zal in de toekomst heel belangrijk worden.”