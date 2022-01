Tanja Dexters schuldig aan cocaïnehandel en bezit van cannabis, ze krijgt voorlopig geen straf

Tanja Dexters stond samen met haar vriend terecht in een drugsdossier. Tijdens een verhoor had ze zelf aan de politie verteld dat ze in 2017 cocaïne had besteld voor Italiaanse mannen die bij haar logeerden. Ze gaf ook toe dat ze soms Viagra meenam uit Spanje voor vrienden. Bovendien werden op de gsm van Dexters berichten gevonden waarin ze cannabis bestelt. Tijdens een huiszoeking in juni 2019, in het huis van Dexters en haar vriend, werd geen drugs gevonden.