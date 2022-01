Topdokter Nasser Nadjmi loopt marathons op Noord- en Zuidpool voor kinderen met gespleten gehemelte

In Antwerpen bestaat er al een protocol in de ziekenhuizen waarmee volgens de topdokter de beste resultaten ter wereld geboekt worden. Kinderen met een gespleten lip, kaak of gehemelte hebben er tegen hun 6 jaar vaak alle nodige operaties al doorlopen. "Dat mooie protocol moeten we kunnen exporteren naar plaatsen waar de zorg niet zo goed is als bij ons. We willen lokale centra oprichten en lokale mensen opleiden, om overal ter wereld te kunnen opereren", zegt Nadjmi.