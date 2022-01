Universiteit Antwerpen plaatst borstbeeld componist Peter Benoit terug: "Wegnemen was een foute beslissing"

Het borstbeeld van musicus Peter Benoit (1834-1901) uit Harelbeke, West-Vlaanderen, zal binnenkort opnieuw te zien zijn op de Universiteit Antwerpen. Vorige maand werd het beeld nog weggehaald door een beslissing van de decaan van de faculteit waar het beeld stond. Maar die beslissing was fout, zegt rector Herman Van Goethem nu.

“Waarop de beslissing gebaseerd was, is iets wat we niet meer kunnen traceren. Een geïsoleerde melding die we niet kunnen terugvinden in de bronnen, daar kan je zo een beslissing niet op nemen. Dan doe je wat je moet doen en dan plaats je het beeld terug", vertelt Van Goethem.