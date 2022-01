Vlaams minister Bart Somers wil iedereen die arbeidsgeschikt is maximaal 9 jaar in sociale woning laten wonen

Het bleef lange tijd stil bij coalitiepartner in de Vlaamse regering Open VLD over het voorstel dat Vlaams minister Matthias Diependaele (N-VA) vorige week lanceerde. Hij wilde 500 miljoen euro van het budget dat voorzien was voor de bouw van sociale woningen en daarvoor niet gebruikt was, investeren in de privéhuurmarkt. In "De ochtend" op Radio 1 reageerde Somers met een eigen voorstel.