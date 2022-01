Volk in horeca in Zuid-West-Vlaanderen blijft uit: "Veel zieken, geen collegiale lunches en geen familiefeestjes"

"De restaurants zijn blij dat ze open kunnen blijven, maar ze hebben wel recht tot klagen", zegt voorzitter van Horeca Zuid-West-Vlaanderen Wim Loontjens. Op restaurant gaan mag, met maximaal 6 personen, een Covid Safe Ticket en tot 23 uur. Deze beperkende maatregelen houden velen tegen om op restaurant te gaan, volgens Loontjens. "Families kunnen niet samen gaan eten. De zaaltjes blijven leeg. De mensen die catering en events doen hebben helemaal geen werk. Daar is de reden tot klagen nog veel groter."

Naast die beperkingen is ook de verplichting om van thuis uit te werken, een belangrijke negatieve factor. "Over de middag komen er hierdoor geen collega's meer samen lunchen", zegt Loontjens. "Ook zakenlunches of personeelsfeestjes worden niet meer gegeven. Er is een deel dat effectief ziek is of in quarantaine moet en veel van onze oudere klanten zijn net bang om ziek te worden."

Loontjens hoopt dat ze snel weer kunnen openen zonder beperkende maatregelen, want de situatie is voor veel uitbaters zeer moeilijk. "We proberen te luisteren waar het kan. Het is onze job om aan te dringen bij de overheid om realistische hulpmaatregelen te voorzien. Ik weet van collega's die het absoluut niet makkelijk hebben, waar het water toch echt aan de lippen staat."