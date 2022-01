Vulkaanuitbarsting voelbaar op Kemmelberg: “Zwaardere explosie dan zwaarste kernbom”

Afgelopen weekend barstte een vulkaan uit in de Stille Oceaan, in de buurt van het eiland Tonga, op zo'n 16.000 kilometer van hier. Maar toch was de uitbarsting tot bij ons voelbaar. Philippe Vercoutter registreerde de impact al twee keer bij zijn 4-sterrenhotel op de Kemmelberg. De man houdt de grafieken van zijn weerstation nauwgezet in het oog, want hij verwacht nog schokgolven.

“Als je de grafiek van zaterdagavond tussen 20 uur en 21 uur bekijkt, zie je een zeer grote uitwijking. Dat is natuurlijk allemaal relatief, maar er was een overdruk van 2 millibar. Een halfuur later was de luchtdruk gezakt met 4 millibar, een variatie van ongeveer 2 millibar dus.” Na de schommeling stabiliseerde de druk opnieuw, maar Philippe had door dat er iets aan de hand was. “Als je de actualiteit volgt, kom je al snel tot het besluit dat de vulkaanuitbarsting er waarschijnlijk voor iets tussen zit.”