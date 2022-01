"Wat verwachten we van politici bij hoge energieprijzen? Financiële tussenkomst. Wat krijgen we? Mand vol ideeën"

Laten we toegeven dat we veel verwachten van de overheid. Bij elke crisis kijken we in de eerste plaats in haar richting, en verwachten we een tussenkomst, een regeling of een financiële bijdrage. Maar we zijn nogal veeleisend, want wanneer die overheid te vaak tussenkomt, te diep

tussenkomt, of niet rationeel is in haar tussenkomst - wat we allemaal hebben meegemaakt bij de coronapandemie - dan durven we ons tegen diezelfde overheid te keren.



Bij de hoog oplopende energieprijzen verwachten we een financiële tussenkomst van de overheid, al was het maar omdat politici zelf aangeven dat ze een stuk van de extra inkomsten door de gestegen btw- inkomsten willen teruggeven. En er liggen verschillende ideeën op de tafel: Vooruit en de CD&V willen een tijdelijke btw-verlaging, dat is ook de snelste en de simpelste manier om de factuur te milderen. De BTW daalt dan van 21 naar 6%.