Na 51.000 km in 155 dagen: Belgisch-Britse Zara Rutherford (19) is geland na historische vlucht rond de wereld 

Zara Rutherford (19) heeft een Engelse vader en Belgische moeder en woonde lange tijd in Brussel. Haar diploma van de middelbare school (gespecialiseerd in wiskunde, economie en natuurkunde) behaalde ze in Groot-Brittannië. Zara's vader, Sam Rutherford, is een voormalige Britse legerpiloot die gestationeerd was in België. Ook haar mama is pilote. Het is via hen dat ze de liefde voor het vliegen te pakken kreeg. Op haar 14 jaar begon ze aan de training om een pilootbrevet te halen.