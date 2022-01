West-Vlaamse apotheken delen  "Blijsluiter" uit tegen Blue Monday

De West-Vlaamse Blijsluiter met positieve boodschappen kon je afgelopen week al gratis krijgen in West-Vlaamse apotheken. En ook vandaag wordt hij uitgedeeld, omdat het Blue Monday is, de zogenaamd meest deprimerende maandag van het jaar.

"En met de stijgende coronacijfers kunnen vele mensen zo'n Blijsluiter goed gebruiken", vertelt Filip Vermeulen, voorzitter van de West-Vlaamse Apothekersvereniging. "Er staan allerlei slogans op zoals "De meeste dromen zijn bedrog, behalve diegene die je samen verwezenlijkt". Er staan ook tips op zoals "Zwaai vandaag eens naar iemand die je niet kent". De bedoeling is vooral om de mensen in deze moeilijke periode toch wat vooruitzicht te geven of om bij mensen die ziek zijn even een glimlach op het gezicht te toveren."

De Blijsluiter werd opgefleurd met tekeningen van illustrator Nu Niet Laura en ook bekende West-Vlaming Wim Opbrouck werkte mee aan het project.