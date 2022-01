Wie boekt de meeste winst met de hoge energieprijzen?

In Vlaanderen is volgens de Vlaamse energieregulator Vreg zowat 1,02 miljard euro uitbetaald in het laatste volledige handelsjaar. Bijna 800 miljoen euro was voor zonne-energie. Het gaat voornamelijk over een erfenis uit het verleden. Denk aan de groenestroomcertificaten die op hun hoogtepunt in 2009 450 euro per MWh waard waren.