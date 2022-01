Jonge pilote Zara Rutherford komt vandaag dan toch niet thuis na solovlucht rond de wereld: "Wachten op beter weer" 

"We kruisen onze vingers dat ze vandaag naar huis kan komen", vertelde Zara's mama, Beatrice De Smet uit Sint-Genesius-Rode vanmorgen aan Radio 2 Vlaams-Brabant. Maar dat heeft niet uitgehaald, want Zara zal vandaag niet thuiskomen. De pilote wacht tot het weer opklaart. "Ze zit nu in Tsjechië", aldus mama Beatrice. "Normaal gezien zou ze gisteren tot in Duitsland vliegen en dan van daar naar België, maar dat is door het slechte weer ook al niet kunnen doorgaan."

"We zijn uiteraard ontzettend fier op Zara", vervolgt mama Beatrice. "Het is niet gemakkelijk geweest. Ze is twee maanden langer onderweg geweest dan gepland. Dat komt door corona, het weer en technische problemen. Toen ze in Alaska was, hebben hebben we ons de vraag gesteld of ze de reis wel zou kunnen voltooien."



De jonge pilote heeft meer dan drie weken vastgezeten in Alaska, eerst omdat ze problemen had met haar visum, waardoor ze Rusland niet binnen mocht, daarna door het slechte weer, waardoor ze niet kon vertrekken. "Toen dachten we dat het gedaan was voor Zara, maar ze wilde niet opgeven en zei dat ze desnoods tot in de lente in Alaska zou blijven. Ze zou kost wat kost haar vlucht rond de wereld afmaken."