Franse presidentskandidaat Eric Zemmour opnieuw veroordeeld wegens aanzetten tot haat

Het is al de derde keer dat Zemmour veroordeeld wordt wegens aanzetten tot haat. Ook in het verleden moest hij al een (lichtere) boete betalen. In enkele andere zaken tegen hem werd hij vrijgesproken.

De radicaal-rechtse Zemmour maakte eind november officieel bekend dat hij presidentskandidaat is. Hij is geen lid van een traditionele politieke partij en komt dus op als onafhankelijke kandidaat. De strijd tegen de islam en immigratie is de kern van zijn betoog (volgens critici ook zijn enige thema).

De eerste ronde van de presidentsverkiezingen vindt plaats op 10 april. Huidig president Emmanuel Macron voert momenteel de peilingen aan, al heeft hij zich nog altijd niet officieel kandidaat gesteld om zichzelf op te volgen.