Minister Demir (N-VA): "Nog meer uit energiefactuur schrappen zorgt niet voor daling, probleem is Europese CO2-politiek"

In het gesprek in "De ochtend" blikte Demir ook vooruit naar de parlementaire onderzoekscommissie omtrent het PFOS-dossier. Die commissie komt straks opnieuw samen. Er passeren heel wat leden van vorige Vlaamse regeringen. Onder hen onder meer Joke Schauvliege die minister van leefmilieu was, Jo Vandeurzen als voormalig welzijnsminister, maar ook huidig minister Ben Weyts moet verschijnen, vanuit zijn vorige functie als minister van mobiliteit.

Volgens Demir zijn er in de commissie al belangrijke getuigenissen afgelegd, maar het werk is nog lang niet rond. "Bijvoorbeeld 3M zelf is geweest, maar die hebben "twee keer niks gezegd". Volgende week moet ikzelf verschijnen. Het werk is nog niet af. Daarna moet de commissie zich buigen over de vraag waar er gefaald is en waarom er geen alarmbellen zijn afgegaan. En uiteraard moeten er ook aanbevelingen komen", vindt Demir.