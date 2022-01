25 hectare extra bos in Sint-Truiden, aan de rand van de stad

In het gebied zullen ook hoogstambomen worden aangeplant. "Op enkele plaatsen willen we de hoogstamboomgaarden in hun glorie herstellen", gaat Frank Saey verder. "Deze winter zijn we daar al mee begonnen. We hebben al wat hoogstambomen aangeplant, en daar zullen er de komende winters nog bij komen. Zo krijg je op termijn een mooie afwisseling van bos, open grasland, en hoogstamboomgaarden."