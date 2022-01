95 kleuters staan voor gesloten schoolpoort in Mortsel: "Slechts 1 juf aanwezig, al de rest ziek of in quarantaine"

"Zo kan je geen school openhouden", zegt directeur Lies Vandael. "We hadden de afgelopen dagen al de turnjuf en zorgleerkracht in de klas moeten zetten. Maar vanmorgen kregen we de melding dat er nog eens 2 andere leerkrachten thuis moesten blijven. Er bleef nog maar één leerkracht over, en dan gaat het echt niet meer."

"Intussen kwamen de eerste ouders aan met hun kindjes. Heel vervelend, want we beseffen dat ouders door een gesloten school in de problemen komen", aldus Vandael.