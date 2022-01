Wordt Sint-Martinuskerk in Baarle allereerste woonzorgcentrum en kunstenhuis voor gepensioneerde kunstenaars?

Voor de zorg van de oudere artiesten zou samengewerkt worden met het WZC Leiehome, dat ook assistentiewoningen zal bouwen. "In de kerk is het geen rusthuis, we werken met Leiehome samen voor de zorg", verduidelijkt de acteur. "De kerk willen we omvormen tot een cultuurzaal waar kan gerepeteerd worden en opgetreden."

Ook de pastorie en de oude bibliotheek in Baarle zouden in het project opgenomen worden. Het idee is helemaal uitgedokterd, maar kreeg nog niet de zegen van de stad Gent en de Kerkfabriek. Er is wel geld voor gevonden, de Koning Boudewijnstichting geeft financiële steun.