Voormalig eigenaar van winkelketen Blokker overleden op 76-jarige leeftijd

In februari 2020 verkocht Blokker de Belgische winkels aan de Nederlandse ondernemer Dirk Bron, die ze omdoopte tot Mega World. Die keten ging uiteindelijk eind 2020 failliet.

Albert en Jaap Blokker stonden ook steevast in de lijst van 500 rijkste Nederlanders die zakenblad Quote jaarlijks opstelt. Quote schatte het vermogen van Albert in 2020 op 1 miljard euro. De grootouders van Albert Blokker hebben in 1896 de eerste winkel opgericht, die zou uitgroeien tot het winkelimperium.