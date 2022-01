Betonnen wandelpad van 1,5 kilometer vervangt tijdelijke houten strandconstructie in De Panne

Gisterenavond heeft de gemeenteraad van De Panne groen licht gegeven voor de aanleg van een betonnen wandelpad op het strand tussen het Vuurtorenplein en het Canadezenplein. "In de zomer van 2020 hebben we op die plaats een gehuurd houten pad gelegd", begint schepen van Openbare Werken Wim Janssens (Actie). "Dat pad van anderhalve kilometer lang zorgde ervoor dat we de voetgangersstroom op de dijk in twee richtingen konden scheiden."

Het pad had natuurlijk ook nog andere voordelen. Zo was het er zonniger omdat het verder van de gebouwen lag dan de schaduwrijke dijk. Het pad bood een extra toegang tot de horeca en het gaf mensen met een rolwagen direct toegang tot het strand. "Er is dan ook een uitbreiding gekomen met een platform voor rolwagens tot aan de rand van het water", vult Janssens aan.