Bijna dubbel zo veel Oost-Vlamingen werden afgelopen jaar lid van Natuurpunt

Tijdens de lockdown in het voorjaar van 2020, zijn heel veel mensen de natuur ingetrokken, omdat er maar weinig andere mogelijkheden waren. "Zo zijn ze de natuur meer beginnen te waarderen", zegt Marco Tegelaar van Natuurpunt. "Ze hebben ook gezien wat Natuurpunt allemaal doet. We kopen gebieden aan om de natuur er in stand te kunnen houden. We beheren die ook, en daarvoor doen we een beroep op onze vrijwilligers. Dus hoe meer leden we hebben, hoe meer we kunnen aankopen, en dus hoe meer goed onderhouden natuur we de mensen kunnen aanbieden. Zo hebben we in heel Vlaanderen vorig jaar 850 hectare kunnen aankopen. Daarvoor zijn we onze leden heel erg dankbaar, Want de uitdagingen voor de toekomst zijn heel groot."