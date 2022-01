Biostatisticus Niel Hens: "Meest gunstige scenario voor omikron, maar toch nog voorzichtig blijven"

"Ik denk het wel", zegt Niel Hens, biostatisticus aan de UHasselt en UAntwerpen. "We hebben geprobeerd om het verloop van deze golf in te schatten in verschillende scenario's. Het lijkt erop dat we op het vlak van ziekenhuisopnames en intensieve zorg in het meest gunstige scenario beland zijn."

Hens ziet enkele mogelijk verklaringen. "We hebben gemengde signalen gezien vanuit het buitenland. Waarschijnlijk zal dat te maken hebben met verschillende factoren, zoals de vaccinatiegraad in die landen. Wij doen het hier goed qua boosters (momenteel heeft 51 procent van de mensen in ons land al een herhalingsinenting gekregen, red). Wat we ook zien in ons tweewekelijks contactonderzoek, is dat mensen hun contacten echt nog wel onder controle houden. Dat aantal staat vrij laag in vergelijking met de periode hiervoor."