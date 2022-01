Brexit lokt heel wat Britse bedrijven naar Vlaanderen

Traditioneel zijn Amerikaanse bedrijven de grootste investeerders in Vlaanderen. Alleen vorig jaar - in volle coronacrisis - moesten ze de eerste plaats overlaten aan Nederland. Maar dit jaar is Amerika weer de nummer 1, met 64 dossiers goed voor een kwart van het totaal aantal investeringsprojecten.

Op twee staan de Britten, met 49 investeringsprojecten goed voor een marktaandeel van bijna 17 procent. Door een bedrijf in Vlaanderen op te starten, kunnen Britse bedrijven heel wat administratieve rompslomp ten gevolge van de Brexit vermijden.

Bijna twee op de drie van alle Britse investeringen in Vlaanderen zijn Brexit-gerelateerd. Sinds 2016, het jaar waarop de Britten in een referendum kozen voor de Brexit, hebben 95 buitenlandse bedrijven aangegeven in Vlaanderen te investeren om zich te beschermen tegen de impact van de Brexit. Die projecten hebben al 3.097 banen opgeleverd.