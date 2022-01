Britse geheime dienst vond dat gijzelnemer in synagoge in Texas "geen gevaar opleverde"

Akram is begin dit jaar met een toeristenvisum aangekomen in New Yortk. Volgens president Joe Biden zou hij zijn wapen hebben gekocht op straat. Korte tijd daarna heeft hij onderdak gekregen in een centrum voor daklozen in Dallas in de staat Texas, op iets minder dan 50 kilometer van Colleyville, waar de gijzeling later zou plaatsvinden. Medewerkers van dat centrum hebben de man herkend. Volgens werd hij daar naartoe gebracht door iemand die hij blijkbaar goed kende en bij het afscheid omhelsde.

Het is niet zeker dat Akram joden viseerde in de synagoge. Tijdens de gijzeling eiste hij de vrijlating van Aafia Siddiqui, een Pakistaanse vrouw die in de VS veroordeeld is tot 89 jaar opsluiting wegens banden met het terreurnetwerk Al Qaeda. Siddiqui zit in een gevangenis in Fort Worth, niet zo heel ver van Colleyville en de opsluiting van die vrouw is een bron van wrijvingen tussen de VS en Pakistan. (Lees verder onder de foto).