Burgemeester Beveren zwaar aangeslagen door dood van Dean: "Nabestaanden moeten door de hel gaan"

"Ik ben ontzet, vol ongeloof", zegt Van de Vijver. "Mijn gedachten gaan uit naar de familie, mijn steun en medeleven. De afgelopen dagen moeten verschrikkelijk geweest zijn voor de familie. Toen de oppas gisteren was opgepakt, bleven we nog hopen met ons hart, maar ons verstand gaf aan dat we het ergste konden verwachten. Daarom hebben we, met de politie, van in het begin bijstand gegeven aan de familie, om hen voor te bereiden op het ergste. Persoonlijk ken ik de familie niet. Maar de nabestaanden moeten momenteel wel echt door een hel gaan. Als je een kind van 4 op zo'n traumatische manier moet verliezen. Dat is afschuwelijk, dat is niet menselijk, bijna niet onder woorden te brengen. We gaan vandaag bekijken of we een rouwregister openen."